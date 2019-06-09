Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı: 4 kişi hayatını kaybetti
Sudan’da ordu karargahı önündeki göstericilere kanlı müdahalelerin ardından başkent Hartum'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı
Sudan'ın başkenti Hartum'da başlatılan sivil itaatsizlik eylemine yapılan polis müdahalesinde dört kişi hayatını kaybetti.
Sivil itaatsizlik kararı Sudan ordusunun, Hartum'daki ordu karargahı önündeki göstericilere kanlı müdahalesinin ardından geldi. Sivil itaatsizlikle birlikte Hartum sokaklarındaki insan sayısı da azaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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