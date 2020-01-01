Sudan'ın bağımsızlığının 64. yılı kutlandı

01.01.2020 00:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04

Sudan'ın bağımsızlığının 64. yılı başkent Hartum'da düzenlenen törenle kutlandı.

1 Ocak 1956'da bağımsızlığını kazanan Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın bağımsızlığının yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Törene, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk, eski başbakan Sadık el-Mehdi, askeri liderler, devlet yetkilileri ve yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Burhan, burada yaptığı konuşmada, "Sudan, bağımsızlığını kazandığından bu yana devlet ve toplumu inşa etme yolunda önemli adımlar atmış olmasına rağmen bu icraatlar halkın beklentilerinin altında kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Sudan'da arzulanan barışı sağlamanın yalnızca hükümetin görevi olmadığını belirten Burhan, "Silah taşıyan kardeşlerimizin (silahlı hareketler) de sorumluluğu var. Onlar da Sudan'ı birleştirme sürecine dahil olmalılar. Belirli bir çevre ya da bölgenin değil tüm Sudanlıların haklarını yeniden kazanacağız." dedi.

Sudan, 1 Ocak 1956'da Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA