Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü
Haberler » Güncel » Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü - Haber

Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü

Sudan'ın 1 Ocak 1956 tarihinde Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmesinin 64. yıl dönümü, başkent Hartum'daki başkanlık sarayında düzenlenen törenle kutlandı.

31.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:44
Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü

'ın 1 Ocak 1956 tarihinde Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmesinin 64. yıl dönümü, başkent 'daki başkanlık sarayında düzenlenen törenle kutlandı. Törene Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler