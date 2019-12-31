Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü
Sudan'ın 1 Ocak 1956 tarihinde Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmesinin 64. yıl dönümü, başkent Hartum'daki başkanlık sarayında düzenlenen törenle kutlandı.
31.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:44
Sudan'ın 1 Ocak 1956 tarihinde Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmesinin 64. yıl dönümü, başkent Hartum'daki başkanlık sarayında düzenlenen törenle kutlandı. Törene Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da katıldı.
Kaynak: AA