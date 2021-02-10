Sudan'ın 3 eyaletinde şiddet olayları nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sudan'ın Kuzey Kurdufan, Güney Darfur ve Kuzey Darfur eyaletlerinde, hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilerde yaşanan şiddet olayları ve yağmalamalar nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sudan'ın Kuzey Kurdufan, Güney Darfur ve Kuzey Darfur eyaletlerinde, hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilerde yaşanan şiddet olayları ve yağmalamalar nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Güney Darfur Valisi Musa Mehdi, polisin yağma olaylarına karışan protestocuları gözaltına aldığını açıkladı.

Kuzey Darfur Eyaleti Güvenlik Komitesi de eyalet genelinde acil durum ilan etti.

Kuzey Kurdufan Valiliği ise yağma olaylarına karşı bazı bölgelerdeki çarşıları 2 gün süreyle kapattı.

Şiddet olayları ve yağmalamaların yaşandığı protestolar sonucu 3 eyalette de 18.00-06.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kuzey Kurdufan'da 100'ün üzerinde protestocu gözaltına alındı

Kuzey Kurdufan Eyaleti Polis Müdürü Tümgeneral Hassan Hamid Ahmed Abdurrahim, şiddet ve yağma olaylarına karışan 100'den fazla protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Sudan'da hayat pahalılığı, ekmek, yakıt sıkıntısı ve ulaşım sorunu uzun zamandır protesto ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem