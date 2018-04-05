Sudan ile Sta'da Geri Sayım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Sudan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) teknik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sadece Arapça versiyonuyla ilgili bir beklentimiz var, o gelir gelmez onay süreci başlayacak. Onun da onayını hızlı bir şekilde takip eder, sonuçlandırırız." dedi.

Zeybekci, Bakanlıkta Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdullatif Ahmed Ijaimi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'de gerçekleştirdiği Sudan ziyareti sonrasında bu ülkeyle ekonomik temasların devam ettiğini dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin Sudan ile siyasi ve ticari ilişkilerini geliştirmekte karalı olduğunu söyledi.

Zeybekci, Sudan'ın, ekonomik ilişkileri geliştirmede Türkiye'nin kazan-kazan ilkesini bir kenara bıraktığı nadir ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Sudan'a yaklaşımımız 'Önce Sudan kazansın, ülkenin Türkiye'ye olan satışları ve Türkiye'den olan kazancı artsın.' yönünde. Bütün kurum ve kuruluşlarla yaptığımız görüşmeler bu özellik üzerine inşa edildi." diye konuştu.

Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Türkiye'nin tarım alanında gerçekleştirdiği açılımları başka hiçbir ülkeye yapmadığını vurgulayan Zeybekci, bunun Sudan'a verilen önemin göstergesi olduğunu bildirdi.

Zeybekci, Sudan ile tarım sektöründeki iş birliğinde yatırımların büyük oranda özel sektörler eliyle yapılacağını belirterek, "Özel sektör yatırımları ve özel sektöre vereceğimiz imtiyazla destekler hususuna yoğunlaşmamız, önümüzdeki süreçte daha kolay sonuç almamızı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Sudan arasında imzalanan STA'nın teknik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Zeybekci, "Sadece Arapça versiyonuyla ilgili bir beklentimiz var, o gelir gelmez onay süreci başlayacak. Onun da onayını hızlı bir şekilde takip eder, sonuçlandırırız." dedi.

İş birliği vurgusu

Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdullatif Ahmed Ijaimi deTürkiye'yi ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Türkiye ile Sudan'ın bütün alanlarda stratejik ilişkiler geliştirdiğini belirten Ijaimi, şunları kaydetti:

"Biz iki devlet bakanının anlaşmış olduğu konular üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin bu bölgedeki yeri stratejik bir öneme sahip. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlarken Afrika'ya da yakın, Sudan da aynı şekilde bir öneme sahip. Sudan'ı 7 ülke çevreliyor ve bu coğrafyada yaklaşık 250 milyon insan yaşıyor. Bunlar iki ülke için önemli bir ekonomik gücü teşkil ediyor. Türkiye ve Sudan arasında pazarlama ve diğer konularda tam iş birliği olursa gerçekten çok büyük bir potansiyele imza atacaklardır."

Ijaimi, Türkiye'nin Sudan ile iş birliği yaparak Afrika'ya açılma imkanı bulacağını, kendilerinin de Türkiye'yi Avrupa'ya giriş için bir kapı olarak gördüklerini bildirdi.

Türkiye'nin Sudan'a yaptığı yardımlara değinen Ijaimi, "Türkiye'nin beyaz elleri Sudan'ın üzerinde, ekonomik ilişkilerimizin iki ülkenin de menfaatine gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.