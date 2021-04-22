Sudan ile Libya Çad konusunda koordinasyon ve iş birliğinde anlaştı
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Sudan ile Libya Çad konusunda koordinasyon ve iş birliğinde anlaştı

Sudan ile Libya Çad konusunda koordinasyon ve iş birliğinde anlaştı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Çad'daki durumla ilgili sürekli iletişim ve koordinasyonun önemi konusunda fikir birliğine vardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Çad'daki durumla ilgili sürekli iletişim ve koordinasyonun önemi konusunda fikir birliğine vardı.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Burhan ve Menfi telefonda yaptıkları görüşmede ortak önem arz eden bölgesel ve uluslararası meseleleri el aldı.

Taraflar, Çad'daki durumla ilgili sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olunmasının önemi konusunda anlaştı.

Burhan ve Menfi, ikili ilişkileri güçlendirme, ortak iş birliğini geliştirme, iki ülkenin ve genel olarak bölgenin istikrarını desteklemek için birlikte çalışma isteklerini teyit etti.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun ayrılıkçı gruplarca öldürülmesinin ardından Orta Afrika ülkesindeki gelişmeler, kuzey komşusu Libya ile doğu komşusu Sudan'ı yakından ilgilendiriyor.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi, 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Libya Başkanlık Konseyi, dün, ülkenin güneyindeki Çad sınırında gerekli önlemlerin alınması için bölgedeki askeri birliklere talimat göndermiş, güney sınırının güvence altına alınması ve korunması için her türlü önlemin alınması, herhangi bir acil durumla zamanında başa çıkmaya hazır olunması, olay ve gelişmelerin anbean rapor edilmesi istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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