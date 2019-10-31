Sudan ile Etiyopya ortak petrol boru hattı inşasında kararlı

31.10.2019 04:00

Sudan ile Etiyopya, ortak petrol boru hattı inşası konusunda daha önce varılan anlaşmanın hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmaları sürdürme kararı aldı.

Sudan Enerji ve Maden Bakanı Adil Ali İbrahim, Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide başkanlığındaki heyet ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, taraflar görüşmede, iki haftadan daha uzun bir süre önce Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ortak petrol boru hattı inşası üzerine yapılan anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Görüşmede, boru hattının inşası ile ilgili tüm konular ve her iki ülkeye de sağlayacağı faydalar ele alındı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un 11 Ekim'de Addis Ababa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, ortak bir petrol boru hattı inşa projesi üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Kaynak: AA