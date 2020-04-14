Sudan ile Dünya Gıda Programı arasında 200 bin tonluk buğday alım anlaşması Sudan Maliye Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) arasında, 200 bin tonluk buğday alım anlaşması imzalandı.

Sudan Maliye Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) arasında, 200 bin tonluk buğday alım anlaşması imzalandı. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan İbrahim el-Bedevi ile WFP Sudan Direktörü Hamid Nuru'nun imzaladığı protokol kapsamında, Sudan'ın WFP desteğiyle 200 bin ton buğday satın alacağı belirtildi. Açıklamada, satın alınacak buğdayın maliyeti ve teslimat tarihine ilişkin bilgi verilmedi. WFP Direktörü Nuru, anlaşmanın Sudan'daki döviz kurunun dengelenmesine katkı sunacağını kaydetti. Yılda yaklaşık 2 milyon ton buğday tüketen Sudan, bunun ancak yüzde 17'sini kendisi üretebiliyor. Abdullah Hamduk hükümeti ise mali kriz nedeniyle ithalat konusunda sıkıntılar yaşıyor. Kaynak: AA