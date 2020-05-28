Sudan ile BM arasında terörle mücadelede mutabakat zaptı imzalandı Sudan ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında terörle mücadelede iş birliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Sudan ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında terörle mücadelede iş birliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM ile terörle ilgili suçların önlenmesi için üye ülkelere istihbarat desteği sağlayan "Terörle Mücadele Seyahat Programı" paketinin uygulanması için mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen törende anlaşmaya Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ömer Muhammed Ahmed Sıddık ile BM adına Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Ivanovich Voronkov imza attı.

Açıklamada, mutabakat zaptının imzalanmasının "sivil havacılık ve terörizmle mücadele için seyahat alanında büyük ve entegre bir projenin" uygulanmasının başlangıcını temsil ettiği, maliyetinin 45 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Program, ülkelerin seyahat verilerini analiz ederek teröristler, yabancı savaşçılar ve ağır suçluların takip ve tespit edilmesi, terörle ilgili suçların önlenmesinde üye devletlere destek sağlıyor.

Kaynak: AA