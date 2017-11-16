Sudan ile ABD Arasındaki Resmi Görüşmelerin Başlaması

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, ABD'nin Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için bir yol haritası geliştirdiğini belirtti.



Başkent Hartum'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile bir araya gelen Gandur, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "ABD heyetinin Sudan ziyareti, iki ülke arasındaki diyaloğun ikinci aşamasının başlangıcını temsil ediyor." dedi.



Ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması için ABD'nin sunduğu 5 konuyu ulusal gündem haline getirdiklerini ve yeni aşamada Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmanın yanı sıra borçlarının silinmesi ve Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması yönünde de çaba sarf ettiklerini belirten Gandur, şunları söyledi:



"ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan, iki ülke halkı ve bölgenin menfaati için terörle mücadelede Sudan'la işbirliğini yönetmekten mutlu olduğunu belirterek ülkesinin, Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için yol haritası geliştirdiğini teyit etti."



Ortak görüşmeler sırasında ABD heyetinin, Sudan'ın Kuzey Kore ile işbirliğine ilişkin kafa yorduklarına işaret eden Gandur, bunun üzerine Hartum ile Pyongyang yönetimleri arasında ekonomik, ticari veya askeri olsun hiçbir işbirliğinin olmadığını teyit ettiklerini aktardı. Gandur şunları kaydetti:



"Bu da Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına bağlılığını teyit ediyor. Sullivan'ın Sudan'daki dini özgürlükler ve insan haklarına değinmesi üzerine bu konulara da açıklık getirildi. Anayasal yükümlülükler olarak gördüğümüz bu konularla ilgili her şeyi dinlemeye hazırız. ABD tarafı, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ardından iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve özellikle de ABD'li yatırımcı firmaların Sudan'a girişlerine işaret etti. Heyet ayrıca, ABD bankalarının Sudan'la işbirliğine bağlılığını teyit ederek, diğer bankaların işbirliğinin ise aşamalı olarak gerçekleşeceğini ve kendilerinin de bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını aktardı."



Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Hartum'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ın ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor.