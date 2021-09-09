Sudan, iki ülke sınırındaki nehirde cesetlerin bulunması üzerine Etiyopya Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
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Sudan, iki ülke sınırındaki nehirde cesetlerin bulunması üzerine Etiyopya Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Sudan, iki ülke sınırındaki nehirde cesetlerin bulunması üzerine Etiyopya Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sudan ile Etiyopya sınırındaki Tekeze nehrinde onlarca cesedin bulunması üzerine Hartum hükümeti, Etiyopya Büyükelçisi Yibeltal Aemero'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Sudan ile Etiyopya sınırındaki Tekeze nehrinde onlarca cesedin bulunması üzerine Hartum hükümeti, Etiyopya Büyükelçisi Yibeltal Aemero'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, nehrin Sudan tarafında 26 Temmuz ile 8 Ağustos arasında 29 cesedin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Etiyopya Büyükelçisi Aemero'nun 30 Ağustos'ta Bakanlığa çağrıldığı ve Sudan'da Setit, Etiyopya'da ise Tekeze olarak bilinen nehirde bulunan cesetlerle ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

Nehirde bulunan cesetlerin, Etiyopya'nın kuzeyinde yaşayan ve merkezi hükümet ile silahlı mücadeleye girişen Tigray etnik grubuna ait olduğu belirtildi.

Tekeze nehrinde onlarca cesedin bulunduğuna dair haberler geçen ay gündeme gelmişti. Etiyopya hükümeti ise konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

2 milyon kişi yerinden oldu

Federal ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede insani kriz devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu eyalette, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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