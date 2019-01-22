Sudan Hükümetinden Muhalif Partiler ile İsyancılara Suçlama

Sudan hükümeti, muhalefet partisi ile isyancı hareketleri, ülkenin istikrarını sarsmaya çalışmakla suçladı.

Sudan Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Memun Hasan İbrahim, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, muhalif partiler ile isyancı hareketlerin protesto eylemleriyle ülkenin güvenlik ve emniyetine darbe vurmaya çalıştığını belirtti.

Komünist unsurların, bazı hareketler ile Abdulvahid Muhammed Nur Hareketinin (silahlı isyancı bir hareket) ülkedeki yıkım ve sabotaj eylemlerine katıldığını kaydeden İbrahim, "Eylemleri takip eden yüksek güvenlik komitesi, ülke içinde ve dışında istikrar ve güvenliğe yönelik olumsuz eylemler içinde olan 28'i Sudan Komünist Partisine (muhalif) mensup unsurların var olduğu bilgisine ulaştı." dedi.

Yüksek güvenlik komitesinin provokatörleri yakalamak için çaba sarf ettiğini kaydeden Sudan Devlet Bakanı, söz konusu komitenin mahiyeti ve kimlerden oluştuğuna ilişkin bilgi vermedi.

İbrahim ayrıca pazar günü düzenlenen gösteriler sırasında hükümete ve güvenlik güçlerine ait bazı araçların tahrip edildiğini ifade ederek, eylemlerde güvenlik güçlerinin de hedef alındığını aktardı.

Gösterileri alevlendirecek kasıtlı eylemler

Gösterilerde, sabotajcıların, çocuk, kadın ve doktorları hedef alarak, eylemleri kasıtlı olarak alevlendirmeye çalıştığına işaret eden İbrahim, emniyet birimlerinin, gelecek gösterilerde kadın ve çocukların hedef alınabileceği konusunda malumatı olduğunu aktardı.

İbrahim, gösterilerde emniyet birimlerinden 200'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir pazar günü, silahlı bir isyancı harekete mensup provokatörler ile sabotajcıları, ülkeyi karıştırmak ve çatışmaları alevlendirmek için düzenlenen gösteriler sırasında eylemcileri öldürmekle suçlamıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısında yer alan Umdurman'da pazar günü düzenlenen gösteride Beşir'in görevi bırakmasını isteyen eylemciler kentteki meclis binasına yürümek istemiş, güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan hükümetinin verilerine göre, gösterilerde 26 kişi hayatını kaybederken, Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısının 40'a ulaştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA