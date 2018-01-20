Sudan Hükümetinden "Fiyat İstikrarı" Sözü

Sudan Ticaret Bakanı Hatim es-Sir, bazı tarafların ürün fiyatlarını artırmak için ülkenin içinden geçtiği durumu kullandığını belirterek gelecek günlerde fiyat istikrarının sağlanacağını söyledi.

Başkent Hartum'da basın toplantısı düzenleyen Sir, "Ürün fiyatlarını artırmak için ülkenin içinden geçtiği şartları kullanmaya çalışan bazı taraflar var." dedi.

Gelecek günlerde fiyat istikrarının sağlanacağı sözünü veren Sir, piyasayı kontrol için devletin müdahalesinin önemine vurgu yaparak, "Ticaret özgürlüğü kaos demek değildir." ifadesini kullandı.

Sudan'da "döviz kurunun 6,9 cüneyhten 18 cüneyhe yükselmesini içeren" 2018 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle tüm temel tüketim maddelerinde fiyat artışları yaşanmıştı. Ekmek, ilaç ve süt ürünleri başta olmak üzere temel tüketim maddelerine yansıyan bu artışlar, bazı ürünlerde yüzde 250'ye ulaşmıştı.

Başkent Hartum ile diğer şehirlerde son iki hafta içinde hayat pahalılığı ve kötü ekonomik durumu protesto için halk gösterileri düzenlenmişti.