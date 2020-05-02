Sudan hükümeti 'kadın sünnetini' yasakladı

Sudan'ın geçici hükümeti kadın sünneti uygulamasını yasaklayan düzenlemeyi onayladı. Ceza Kanunu'nun 141. maddesinde yapılan değişikliğe göre kadın sünnetini yapanlara 3 yıl hapis ve para cezası uygulanacak.

Sudan'ın geçici hükümeti kadın sünneti uygulamasını yasaklayan düzenlemeyi onayladı. Ceza Kanunu'nun 141. maddesinde yapılan değişikliğe göre kadın sünnetini yapanlara 3 yıl hapis ve para cezası uygulanacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) fiziki ve zihinsel açıdan ciddi sonuçlar doğuran ve Sudan'da yaygın olarak uygulanan kadın sünnetinin suç kapsamına alınmasını önemli bir karar olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle