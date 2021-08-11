Sudan hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i UCM'ye teslim edecek

??????? Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Bakanlar Kurulunun, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve diğer isimlerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edilmesine karar verdiğini açıkladı.

??????? Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Bakanlar Kurulunun, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve diğer isimlerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın başkent Hartum'daki bakanlık binasında görüştüğü Mehdi, Darfur savaşı mağdurları için adaletin sağlanması amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği ve mahkemenin işini kolaylaştıracak her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakanlar Kurulunun UCM'ye istenen kişileri teslim etmeye ve UCM Roma Statüsü'ne katılmaya karar verdiğini ifade eden Mehdi, iki kararın Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunun ortak toplantısında onaylanacağını dile getirdi.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

UCM, 20 ay devam eden ön incelemenin ardından Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

Ali Kuşayb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak