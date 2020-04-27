Sudan hükümeti, Darfur'daki maden gelirlerinin yüzde 40'ının bölgeye verilmesini kabul etti
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Sudan hükümeti, Darfur'daki maden gelirlerinin yüzde 40'ının bölgeye verilmesini kabul etti

Sudan hükümeti, Darfur bölgesindeki maden gelirlerinin yüzde 40'ının 10 yıl süreyle bölgeye verilmesini kabul etti.

27.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:04
Sudan hükümeti, Darfur'daki maden gelirlerinin yüzde 40'ının bölgeye verilmesini kabul etti

Sudan hükümeti, Darfur bölgesindeki maden gelirlerinin yüzde 40'ının 10 yıl süreyle bölgeye verilmesini kabul etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Güney Sudan Arabuluculuk Heyeti üyesi Dio Matok, başkent Hartum ve Cuba'daki Avrupa Birliği merkezlerinde hükümet ve Darfur'daki silahlı hareketlerin temsilcilerinin video konferans yoluyla katıldığı barış müzakereleri oturumu sonrasında açıklama yaptı. Matok, hükümetin Darfur'dan çıkarılan madenlerdeki gelirlerde bölgenin payı konusunda 3 seçenek sunduğunu belirtti.

Matok, hükümetle batıdaki silahlı hareketlerin temsilcilerinin, Darfur bölgesinde petrol ve altın gibi madenlerden 10 yıl boyunca elde edilecek gelirin yüzde 40'ının Darfur bölgesine verilmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Dio Matok, tarafların Darfur bölgesinde, barış operasyonları, mülteciler, sığınmacılar, kalkınma ve imarla ilgili çalışmaların finansmanını karşılayacak "barış ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme fonu"nun kaynağı konusunda birkaç fikir ortaya attığını ancak meselenin çözümünün sonraki görüşmelere bırakıldığını kaydetti.

Hükümet, silahlı hareketlerin temsilcileriyle 23 Nisan'da gerçekleştirdiği oturumda, Darfur bölgesindeki silahlı hareketlere Egemenlik Konseyinde 4 koltuk ayrılmasını kabul etmişti.

Silahlı grupların temsilcileri ayrıca Darfur'daki silahlı hareketler için kabine ve Mecliste ne kadar sandalye istediklerini ise daha sonra açıklayacak.

Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Mini Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, Cibril İbrahim başkanlığındaki Adalet ve Eşitlik Hareketi, Sudan Kurtuluş Hareketi Geçiş Konseyi ve Sudan Kurtuluş Güçleri Birliği, Darfur'da hükümetle barış sürecine katılan silahlı gruplar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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