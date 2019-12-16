Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak

16.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:08

Sudan'ın, terörü destekleyen devletler listesinden çıkmak için ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacağı bildirildi.



Hükümete yakın bir kaynak, Middle East Eye (MEE) haber sitesine yaptığı açıklamada, Abdullah Hamduk hükümetinin ABD'nin terörist olarak tanımladığı Hizbullah ve Hamas gibi yabancı grupların ofislerini kapatacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle