Sudan Heyetinden Gtb'ye Ziyaret

Sudan Kuzey Koufan Valisi Ahmed Mohammed Haroon, Sudan Ankara Büyükelçisi Yousif Ahmed El Tayeb El Kordofani ve beraberlerindeki Sudan heyeti, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.



GTB Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Sudan heyetine, Gaziantep ekonomisi hakkında bilgiler verildi.



Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayinde Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında geldiğini anlatan Akıncı, farklı bölgelerde yetiştirilen birçok tarımsal ürünün Gaziantep'te işlenerek gıda sanayine kazandırıldığını ifade etti.



Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. şehrinin Gaziantep olduğunu belirten Akıncı, kentten 2017 yılında 6 milyar 552 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.



Türkiye ile Sudan arasında geçmişi çok eskilere dayanan köklü bağların bulunduğuna işaret eden Akıncı, "Sudan ile Osmanlı dönemine uzanan ticari, kültürel ve kardeşlik bağlarımız var. Bu bağlamda özellikle son dönemlerde iki ülke arasında tarım alanında yapılan anlaşmaları ve bu noktada atılacak tüm adımları çok önemsiyoruz" dedi.



Gaziantep ekonomisi hakkında bilgiler almak ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere kente geldiklerini kaydeden Sudan Kuzey Koufan Valisi Ahmed Mohammed Haroon ise amaçlarının iki ülke arasındaki iş birliği olanaklarını daha da geliştirmek olduğunu söyledi.



Sudan'ın, tarım ve hayvancılığın yanı sıra çeşitli alanlarda yatırımcılara cazip avantajlar sunduğunu belirten Haroon, Türk yatırımcıları ülkelerine beklediklerini kaydetti.



Sudan heyeti, görüşmelerin ardından Gaziantep Ticaret Borsası hububat ve bakliyat satış salonlarında incelemelerde bulunarak, salonların üyelere sunduğu hizmetler ve ticaretin nasıl gerçekleştirildiği konusunda bilgiler aldı.