Sudan Hedasi Barajı krizinin yeni müzakere yöntemleriyle çözülebileceğini savunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sudan Hedasi Barajı krizinin yeni müzakere yöntemleriyle çözülebileceğini savunuyor

19.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:52
Sudan Hedasi Barajı krizinin yeni müzakere yöntemleriyle çözülebileceğini savunuyor

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, ihtilaflar ve çıkmazların aşılamadığı önceki müzakere yöntemleriyle Hedasi Barajı krizinin çözülemediğini, Afrika Birliği uzmanlarının daha aktif rol aldığı yeni bir yönteme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, ihtilaflar ve çıkmazların aşılamadığı önceki müzakere yöntemleriyle Hedasi Barajı krizinin çözülemediğini, Afrika Birliği uzmanlarının daha aktif rol aldığı yeni bir yönteme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve tamamlandığında Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olacak Hedasi'nin dolumu ve işletilmesi konusunda uzlaşamayan Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın Sulama Bakanları video konferans yöntemiyle bir toplantı daha gerçekleştirdi.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Abbas, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Hartum hükümeti, toplantıda Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin önceki yöntemlerle sürdürülmemesi gerektiğini vurguladı. Sudan, tüm tarafların rızasıyla ve bağlayıcı bir anlaşmaya varmak için Afrika Birliğinin gözetiminde ve birliğin uzmanlarına daha fazla rol veren yeni bir yaklaşımla müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı." ifadelerini kullandı.

Hartum'un müzakere sürecine bağlı olduğunu belirten Abbas, önceki tecrübelere dayanarak mevcut şartlarda bu toplantılardan verim ve sonuç alınamayacağını öngördüklerini bu nedenle farklı yaklaşımların denenmesi gerektiğini kaydetti.

Abbas, Mısır ve Etiyopya'nın daha önce sonuç alınamayan yöntemlerle görüşmelere devam etmekte ısrarcı olduğunu sözlerine ekledi.

Ay başındaki görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine taraflar, müzakereleri 4 Kasım'da sona erdirmişti.

Sudan hükümetine bağlı Hedasi Barajı Yüksek Komitesi, 9 Kasım'daki toplantısında Afrika Birliği çatısı altında üç ülke için tatmin edici ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için Afrika Birliğinden uzmanların sürece daha fazla katkı sağlaması konusunda görüş birliğine varmıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

İlgili Haberler

İstanbul barajlarındaki su kalitesi alarm veriyor
İstanbul barajlarındaki su kalitesi alarm veriyor
Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak
Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Başkentlilerin yeni gözdesi oldu
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Başkentlilerin yeni gözdesi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Nikol Paşinyan Vladimir Putin
Magazin Teoman Sibel Can Deniz Seki Özcan Deniz
Spor Ozan Tufan Mert Günok Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Faiz Medya Kasım Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan Hedasi Barajı krizinin yeni müzakere yöntemleriyle çözülebileceğini savunuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 22:57:23. #1.14#
title