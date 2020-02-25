Sudan Halk Kongresi Partisi üyelerinden, liderlerinin gözaltında tutulmasına protesto

25.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:54

Sudan Halk Kongresi Partisi üyeleri, 1989 darbesi nedeniyle göz altında tutulan liderlerinin serbest bırakılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Hartum'daki Başsavcılık binası önünde toplanan onlarca parti mensubu, devrik lider Ömer el-Beşir'in 1989'da sivil hükümete karşı gerçekleştirdiği darbede rolü bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali el-Hac Muhammed ve yöneticilerden Ömer Abdulmaruf'un serbest bırakılmasını istedi.

"Hukuk ve Özgürlükler nerede?" yazılı pankartlar taşıyan Halk Kongresi Partisi mensupları, "Yargının siyasallaştırılmasına hayır", "Ya yargılayın ya da serbest bırakın", "Özgürlük, Barış ve Adalet ve Biz ve diğerleri için özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Partinin savunma heyetinden Avukat Barut Sandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soruşturma komitesi bağımsız değil. Aralarında başsavcılıktan ve siyasi bağlantıları açıkça bilinen avukat üyeler var. Müvekkillerimizin tedavileri konusunda ilettiğimiz taleplerimize henüz cevap verilmedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme ve halihazırdaki uygulamalarda siyasilerin müdahalesi olduğunu belirten Sandal, başsavcılığın mevzuata uygun hareket etmediğini öne sürdü.

Eski cumhurbaşkanı yardımcısı ve partinin Şura Konseyi Başkanı İbrahim es-Senusi ile Genel Sekreter Muhammed ve yöneticilerden Abdulmaruf, 1989 darbesinde rolleri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: AA