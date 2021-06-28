Sudan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdurrahman, AA ile iş birliğinin kendilerine katkı sağlayacağını söyledi

Sudan resmi haber ajansı (SUNA) Genel Müdürü Muhammed Abdulhamid Abdurrahman, Anadolu Ajansı (AA) ile iş birliği anlaşmasının kurumlarına çok katkı sağlayacağını, anlaşmayı en kısa sürede imzalamak istediklerini ifade etti.

Sudan resmi haber ajansı (SUNA) Genel Müdürü Muhammed Abdulhamid Abdurrahman, Anadolu Ajansı (AA) ile iş birliği anlaşmasının kurumlarına çok katkı sağlayacağını, anlaşmayı en kısa sürede imzalamak istediklerini ifade etti.

AA Sudan Temsilcisi Ömer Erdem, SUNA Genel Müdürü Abdurrahman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Erdem, Abdurrahman'a 3 dilde yayımlanan "Anadolu Ajansı 2020 Almanak"ını hediye etti.

AA'nın büyük ve global bir dünya ajansı olduğunu belirten SUNA Genel Müdürü Abdurrahman, "AA'nın tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. AA ile iş birliği bize çok katkı sağlayacak. İş birliği anlaşmasını en kısa sürede imzalamak istiyoruz." dedi.

SUNA'nın kıtadaki en eski ajanslardan biri olduğunu ancak son 30 yıldır ihmal edildiğini dile getiren Abdurrahman, eğitime çok fazla ihtiyaç duyduklarını, ajansı yeniden yapılandırarak kısa sürede uluslararası haberleri de servis etmeye başlayacaklarını anlattı.

Abdurrahman, temel gazetecilik, yeni nesil medya, savaş muhabirliği, kameramanlık ve multimedya, yöneticilik eğitimi, uzak ve kırsal bölgelerdeki habercilik ve yabancı dillerde haber üretimi konularında AA ile iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem