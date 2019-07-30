Sudan güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı; 4'ü lise öğrencisi 5 kişi öldü

Sudan güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı; 4'ü lise öğrencisi 5 kişi öldü

Sudan güvenlik güçlerinin el Ubeyd kentinde düzenlenen protesto gösterilerine müdahalesinde 4 lise öğrencisi ile bir yetişkin vurularak öldürüldü

Sudan güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı; 4'ü lise öğrencisi 5 kişi öldü

Sudan güvenlik güçlerinin el Ubeyd kentinde düzenlenen protesto gösterilerine müdahalesinde 4 lise öğrencisi ile bir yetişkin vurularak öldürüldü.

Muhaliflerle birlikte hareket eden Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kordofan eyaletinin merkezi el Ubeyd'de lise öğrencilerinin düzenlediği protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahale ettiği, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bunlardan dördünün lise öğrencisi olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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