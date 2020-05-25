Sudan Gençlik ve Spor Bakanı koronavirüse yakalandığını duyurdu
Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela El-Buşi, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
25.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:34
Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela El-Buşi, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Sudan kabinesinde bir bakanın daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Vela El-Buşi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Gerekli sağlık prosedürlerine uyacağını belirten El-Buşi halka da gerekli kurallara uymaları için çağrıda bulundu. Mayıs başında Sudan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Haşim bin Avf da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Kaynak: DHA