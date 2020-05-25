Sudan Gençlik ve Spor Bakanı koronavirüse yakalandığını duyurdu Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela El-Buşi, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela El-Buşi, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Sudan kabinesinde bir bakanın daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Vela El-Buşi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Gerekli sağlık prosedürlerine uyacağını belirten El-Buşi halka da gerekli kurallara uymaları için çağrıda bulundu. Mayıs başında Sudan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Haşim bin Avf da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA