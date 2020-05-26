Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi, Kovid-19'a yakalandı
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Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi, Kovid-19'a yakalandı

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi, Kovid-19'a yakalandı
26.05.2020 03:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 03:49

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Buşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, gerekli sağlık önlemlerine uyacağını belirtti.

Bu arada Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Buşi ile resmi bir iş gezisine çıktığını, bu sebeple kendisini karantinaya alacağını ifade etti.

Ülkede şu ana kadar 3 bin 820 Kovid-19 vakası görüldü. Salgın nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti, 458 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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