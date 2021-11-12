Sudan - Fas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sudan - Fas maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupasi Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Sudan - Fas karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sudan - Fas maçı şifresiz mi? Sudan - Fas maçı hakemi kim? Sudan - Fas maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

SUDAN - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sudan - Fas, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 11.12.2021 Cuma bugün saat 22.00'de oynanacak.

SUDAN - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sudan - Fas maçı FIFA Youtube platformundan yayınlanacak.

SUDAN - FAS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sudan - Fas maçını izlemek için FIFA Youtube kullanıcısı olmalısınız.

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