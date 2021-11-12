Sudan - Fas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sudan - Fas maçı şifresiz mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan - Fas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sudan - Fas maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sudan - Fas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sudan - Fas maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupasi Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Sudan - Fas bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sudan - Fas maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

2022 Dünya Kupasi Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Sudan - Fas karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sudan - Fas maçı şifresiz mi? Sudan - Fas maçı hakemi kim? Sudan - Fas maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Sudan - Fas, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 11.12.2021 Cuma bugün saat 22.00'de oynanacak.

Sudan - Fas maçı FIFA Youtube platformundan yayınlanacak.

Sudan - Fas maçını izlemek için FIFA Youtube kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title