Sudan, Etiyopyalı muhalif grupları eğittiği iddialarını yalanladı
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Sudan, Etiyopyalı muhalif grupları eğittiği iddialarını yalanladı

Sudan, Etiyopyalı muhalif grupları eğittiği iddialarını yalanladı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan, Etiyopya hükümeti karşıtı grupları eğittiği ve doğu sınırındaki Tigray bölgesinde Etiyopya ordusuyla çatışmaları için gönderdiği şeklindeki suçlamaları reddetti.

Sudan, Etiyopya hükümeti karşıtı grupları eğittiği ve doğu sınırındaki Tigray bölgesinde Etiyopya ordusuyla çatışmaları için gönderdiği şeklindeki suçlamaları reddetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya'nın Amhara bölgesi valisinin, Sudan'ın Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesine komşu olan topraklarında Etiyopya hükümetine muhalif gruplara eğitim verdiği ve onları Tigray bölesinde savaşmak için gönderdiği şeklindeki açıklamalarının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Etiyopya'nın "gerçeklik dışı bu suçlamaları iç krizlerinden kurtulmak ve ülke siyasetinde çıkarlar elde etmek için gerçekleştirdiği" bildirilen açıklamada, bölge valisinin ifadelerinin "üzücü, sorumsuz, iyi komşuluk ilişkileri ile bölgenin güvenlik ve istikrarına hizmet etmediği" vurgulandı.

Sudan ile doğu komşusu Etiyopya arasında Addis Ababa hükümetinin Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı krizi ve sınır anlaşmazlığı nedeniyle uzun zamandır gerginlik yaşanıyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Etiyopya Meclisi, TPLF'yi terör örgütü listesine alan kararı bugün onamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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