Sudan, Etiyopya'ya "işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilme çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sudan, Etiyopya'ya "işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilme çağrısı yaptı

18.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:52
Sudan, Etiyopya'ya

Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, Etiyopya'ya "hala işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilmesi çağrısında bulundu.

Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, Etiyopya'ya "hala işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilmesi çağrısında bulundu.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, Etiyopya sınırındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Sudan Savunma Bakanı İbrahim, "Etiyopya, Faşka'da kuvvetlerimizin bulunduğu bölgenin karşısına askeri yığınak yapıyor. Faşka'daki topraklarda Sudan'ın haklılığını doğrulayan anlaşma ve belgelerde yazılı egemenliği korumak için güçlerimiz topraklarını terk etmeyecek." ifadelerini kullandı.

İbrahim, Etiyopya hükümetinden, doğuda hala işgal altında tuttuğu Katran, Havr Humer ve Mirgad bölgelerinden, uluslararası anlaşmalar gereğince ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürebilmek için kuvvetlerini mümkün olan en kısa sürede çekmesini istedi.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı. Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını geri aldıklarını açıklarken, Addis Ababa, Sudan ordusunu topraklarını işgal etmekle suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Demet Akalın Prens William Murat Dalkılıç
Spor Hakan Arslan İsmail Kartal Emre Taşdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan, Etiyopya'ya "işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilme çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:55:12. #1.15#
title