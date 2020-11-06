Sudan Etiyopya sınırını kapattı
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Sudan Etiyopya sınırını kapattı

06.11.2020 02:13 | Son Güncelleme: 06.11.2020 02:16
Sudan Etiyopya sınırını kapattı

Sudan, federal hükümetle Tigray eyaleti yönetimi arasındaki gerginliğin ardından Etiyopya ile sınırını kapattı.

Sudan, federal hükümetle Tigray eyaleti yönetimi arasındaki gerginliğin ardından Etiyopya ile sınırını kapattı.

Sudan resmi haber ajansına göre, Eritre-Etiyopya sınır hattındaki Kesele eyaleti Valisi Fethurrahman el-Emin, Etiyopya'daki çatışmaların ardından doğudaki Etiyopya sınırını ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Vali Emin, silahlı hiçbir şahıs ya da grubun Sudan topraklarına geçişine izin verilmeyeceğini belirterek, topraklarına sığınacak siviller konusuyla ilgili bir komisyon kuracaklarını belirtti.

6 aylık OHAL ilan edilmişti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı 4 Kasım'da askeri harekat kararı aldıklarını ve Tigray eyaleti yönetimini devirmesi için orduya emir verdiğini açıklamıştı.?

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Tüm telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.?

İç savaştan endişe ediliyor?

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.??

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.??

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.??

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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