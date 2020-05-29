Sudan-Etiyopya sınırındaki geriliminin kontrol altına alınması için yoğun diplomasi yürütülüyor
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Sudan-Etiyopya sınırındaki geriliminin kontrol altına alınması için yoğun diplomasi yürütülüyor

Sudan ordusu, Etiyopya ile aralarındaki sınır gerginliğinin büyük bir savaşa yol açmadan diplomatik yollarla çözümü için yoğun görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Sudan-Etiyopya sınırındaki geriliminin kontrol altına alınması için yoğun diplomasi yürütülüyor
29.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:39

Sudan ordusu, Etiyopya ile aralarındaki sınır gerginliğinin büyük bir savaşa yol açmadan diplomatik yollarla çözümü için yoğun görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Amir Muhammed Hasan, ülkenin doğusundaki sınır hattında Etiyopya ordusunun desteklediği milis grupların açtığı ateş sonucu bir askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı dünkü saldırıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Hasan, "Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır hattında durumun sakinleşmesi için temaslarımız sürüyor. İki ülke arasında büyük bir savaş patlak vermeden önce Hartum ve Addis Ababa'da diplomasiye bir şans verme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Etiyopya ordusu ve milislerin Sudan topraklarına son saldırılarının iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olduğunu belirten Hasan, Addis Ababa hükümetini, daha önce ortak sınırların çizilmesi ve sınırın iki tarafına karşılıklı güçlerin konuşlandırılması konusunda varılan anlaşmaları uygulamaya çağırdı.

Saldırının yaşandığı noktanın oldukça yakınına takviye birliklerin sevk edildiğini söyleyen ordu sözcüsü, sınırda durumun sakin olduğunu ancak ihtiyatlı davrandıklarını belirtti.

Etiyopya ordusunun desteklediği milislerin doğudaki Kadarif eyaletinde sınır hattına düzenlediği saldırıda biri asker iki kişi ölmüş, 7'si asker 10 kişi yaralanmıştı.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

Sudan ordusunun, 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırması Etiyopya tarafını rahatsız etmiş, ancak daha sonra taraflar sınır hattının ortak korunması konusunda anlaşmıştı.

Sınır hattında özellikle yağmur mevsiminde her iki taraftan çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanıyor.

Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Adem Muhammed Mahmud başkanlığındaki askeri heyetin 10 Nisan'daki Hartum ziyaretinde, ortak sınır hattının tam koordinasyonla kontrolü, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konularında taraflar anlaşma sağlamıştı.

Mahmud, görüşmede, sınırlardaki tüm sorunları ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak çabaları koordine etmenin yollarını ele aldıklarını, bu hususta tam uzlaşı sağlandığını kaydetmişti.

Sudan, sınır anlaşmazlığının giderilmesi için Etiyopya ile kurdukları ortak komitenin ekim ayında çalışmalarına başlayıp gelecek yılın ortalarına doğru sınır hattını belirleyeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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