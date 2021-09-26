Sudan, Etiyopya ordusunun Faşaka bölgesine yönelik saldırısını püskürttü - Haberler
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Sudan, Etiyopya ordusunun Faşaka bölgesine yönelik saldırısını püskürttü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan, Etiyopya ordusunun Faşaka bölgesine yönelik saldırısını püskürttü

Sudan ordusu, Etiyopya askerlerince doğudaki Faşaka bölgesine yapılan saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.

ORDU (AA) - Sudan ordusu, Etiyopya askerlerince doğudaki Faşaka bölgesine yapılan saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.

Ordu sözcüsü Tahir Ebu Hace, AA muhabirine, "Sudan ordusu, Faşaka'daki Um Barakit bölgesinde Etiyopya güçlerinin yeni saldırı girişimini püskürttü ve geri çekilmeye zorladı." dedi.

Ebu Hace, "Ordu, geri aldığı Faşaka bölgesine Etiyopya güçlerinin tekrar girmesine müsaade etmeyecek." ifadesini kullandı.

Sudan ordusu, yaklaşık 20 yıl boyunca "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen" Faşaka bölgesini Aralık 2020'de geri aldığını duyurmuştu.

Sudan yönetimi ile topraklarının işgal edildiğini ile süren Etiyopya arasında gerginlik sürüyor.

Sudan, İngiliz işgali döneminde Etiyopya ile İngiltere arasında 1902'de imzalanan anlaşmaya dayanarak Etiyopya ile sınırlarının tam olarak belirlenmesini talep ediyor.

İki ülke, Faşaka bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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