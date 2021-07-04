Sudan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti

Sudan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gelişmelerden 'derin endişe' duyduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan hükümeti, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gerginlikten "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Sudan hükümeti, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gerginlikten "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, Başbakan Abdullah Hamduk ve Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra yapılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, komşu ülkeler başta olmak üzere bölgesel istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecek komşu Etiyopya'daki gelişmelerden derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sudan'ın Etiyopyalı taraflarla çalışmak için her türlü çabayı göstereceği belirtilen açıklamada, "Etiyopya krizinin patlak vermesinden bu yana Sudan, insani yardım için tüm imkanlarını seferber etti ve komşu Etiyopya'daki insani krizin çözümüne katkı sunacak her şeyi yapmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Hükümet, tüm taraflara çatışmaları durdurma, müzakere masasına oturma ve insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Tigray'daki mevcut durumdan dolayı derin endişe duyuyorum. Tigray'a siyasi bir çözüm getirecek diyaloğa giden yolda gerçek bir ateşkesin sağlanması oldukça önemlidir." ifadesini kullanmıştı.

Bölgede yabancı askerlerin varlığının, çatışmaları ağırlaştırdığını belirten Guterres, "Tüm bölgede tam ve sınırsız bir insani yardım erişimi sağlanmalıdır. Sivil altyapıların yok edilmesi kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Kararın hasat mevsimi (haziran, temmuz, ağustos) dolayısıyla alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı belirtilmişti.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık durumda olduğu ve ara sıra saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

BM, 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Ayşegül Çınar Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Diego Costa Abdullah Avcı Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 19:02:21. #1.16#

title