Sudan: Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'nın ilk dolumundan ciddi şekilde zarar gördük
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Sudan: Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'nın ilk dolumundan ciddi şekilde zarar gördük

Sudan: Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'nın ilk dolumundan ciddi şekilde zarar gördük
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nın ilk dolumundan ülkesinin önemli derecede olumsuz etkilendiğini söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nın ilk dolumundan ülkesinin önemli derecede olumsuz etkilendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama göre Mehdi, ülkesinin Hedasi Barajı konusundaki tutumunu aktarmak için Batı Afrika ülkelerini kapsayan gezisinin son durağı Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir araya geldi.

Mehdi, Bazum'a baraj meselesindeki son gelişmeler ve Etiyopya'nın anlaşma olmadan barajın ikinci kez doldurulmasındaki ısrarcı tutumu hakkında bilgi verdi.

Mehdi, "Sudan (Hedasi Barajı'nın) ilk dolumundan ciddi şekilde zarar gördü. Güven kaybı meydana geldi. Bu durum, uluslararası ortakların garantör olduğu ve Afrika Birliği himayesinde bir anlaşmaya varılmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Sudan'ın makul taleplerine desteğini belirten Nijer Cumhurbaşkanı Bazum da anlaşma sağlanana dek diyalog çağrısı yaptı.

Mehdi, Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ile de ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra baraj konusu, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı ve Batı Afrika konularını görüştü.

Mehdi, Hedasi Barajı konusunu görüşmek üzere daha önce Nijerya, Gana ve Senegal'de de temaslarda bulunmuştu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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