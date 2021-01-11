Sudan: Etiyopya'nın anlaşma olmadan barajı ikinci kez doldurma kararı uluslararası hukukun ihlali

Sudan, Etiyopya hükümetinin Nil Nehri'nde inşa ettiği Hedasi Barajı'nı anlaşma olmadan ikinci kez doldurma kararını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Sudan, Etiyopya hükümetinin Nil Nehri'nde inşa ettiği Hedasi Barajı'nı anlaşma olmadan ikinci kez doldurma kararını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin ile Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, çıkmaza giren Hedasi Barajı müzakerelerinde gelinen son nokta hakkında Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı başkent Hartum'daki ofisinde bilgilendirdi.

Sudan Dışişleri Bakanı Kameruddin, talepleri göz ardı edildiği için çekildikleri Hedasi Barajı müzakerelerine geri dönmek için Afrika Birliğine bazı şartlar sunduklarını, reddedilmesi durumunda başka seçeneklerinin de bulunduğunu bildirdi.

Kameruddin, Afrika Birliği Dönem Başkanı olan Güney Afrika'ya baraj konusunda "fayda sağlayacak" müzakerelere yeniden dönmek için sundukları şartların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Addis Ababa hükümetinin anlaşma olmadan barajı ikinci kez doldurma kararını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren Sudan Dışişleri Bakanı, Etiyopya ve Afrika Birliğini protesto etti.

Son dönemdeki görüşmelerin, başlangıçtan bu yana doğrudan bakış açıları farklılaşan üç ülkeye yoğunlaştığı için faydasız olduğunu savunan Kameruddin, ülkesinin süreci kolaylaştırmak için Afrika Birliği uzmanlarının daha aktif rol üstleneceği bir yöntemde ısrarcı olduğunu vurguladı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Afrika Birliği himayesindeki dünkü görüşmeler başarısız olmuştu.

Etiyopya'nın anlaşma olmadan barajı ikinci kez doldurma kararına tepki gösteren Sudan, bu durumun Sudan nüfusunun yarısı ile nehir üzerindeki tesisler için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Kriz 9 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Temmuz 2020'de su tutmaya başlayan barajın şimdiye dek yüzde 78'i tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem