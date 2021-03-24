Sudan, Etiyopya ile baraj krizinde BAE'nin ara buluculuk girişimini memnuniyetle karşıladı

Sudan, Etiyopya'nın Mavi Nil üzerinde inşasını sürdürdüğü ve Nil havzası ülkelerini karşı karşıya getiren Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (Hedasi) krizinin aşılabilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuk girişimini kabul etti.

Sudan, Etiyopya'nın Mavi Nil üzerinde inşasını sürdürdüğü ve Nil havzası ülkelerini karşı karşıya getiren Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (Hedasi) krizinin aşılabilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuk girişimini kabul etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Başbakan Abdullah Hamduk, dünkü kabine toplantısında, Etiyopya ile yaşanan sınır anlaşmazlığı ve baraj kriziyle ilgili girişimler ve ara buluculuk teklifleriyle ilgili bakanları bilgilendirdi.

Bakanlar Kurulu, BAE'nin ara buluculuk girişimini, Sudan'ın "yüksek ulusal çıkarlarını koruma çerçevesinde ilkesel olarak" kabul etti.

Başbakan Hamduk; Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD'den Etiyopya ile yaşanan baraj krizine müdahil olmalarını istemişti.

Sudan ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle barajın anlaşmasız doldurulması ve işletilmesine karşı çıkarken Etiyopya, anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda ikinci kez su tutulacağını açıklamıştı.

Taraflar, birçok kez savaş istemediklerini, anlaşmanın diyalogla çözülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Baraj krizi 10 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Etiyopya, soruna uluslararası müdahaleye karşı

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaşmıştı.

Mısır, Sudan'ın, krizin çözümü için Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine destek vermişti.

Etiyopya hükümeti ise 9 Mart'ta, Nil Nehri ile ilgili soruna uluslararası müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem