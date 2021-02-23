Sudan, Etiyopya ile anlaşmazlık yaşanan bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı

Sudan, ülkenin doğusundaki Faşaka bölgesinde Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı yaşanan ve ordunun kontrol sağladığı topraklardan çekilmeyeceğini bildirdi.

Sudan, ülkenin doğusundaki Faşaka bölgesinde Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı yaşanan ve ordunun kontrol sağladığı topraklardan çekilmeyeceğini bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur Bolad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutumumuz, doğu sınırındaki Faşaka bölgesinde Etiyopya güçlerinden alınan topraklardan geri çekilmemektir. Sudan ordusunun Etiyopya sınır hattında konuşlandırılması, nihai, geri alınamaz, uluslararası yasalar ve normlarla desteklenen meşru bir karardır. Etiyopya'dan geri alınan yerler 1902 anlaşmasına göre Sudan topraklarıdır." dedi.

Bolad, "Arazilerin kendilerine ait olduğunu iddia eden Etiyopya'nın bunu kanıtlaması gerekiyor." diye konuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müftü, bugün düzenlediği basın toplantısında, Hartum ile çatışmaya girmek istemediklerini belirterek, Sudan ordusunun 6 Kasım 2020'den bu yana hakimiyet sağladığı bölgelerden çekilmesi ve sorunun diyalogla çözülmesi çağrısını yinelemişti.

İki ülke birbirini işgalle suçluyor

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda sınır hattındaki Faşaka bölgesi ve çevresine askeri yığınak yapmasıyla daha da arttı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık'ta geri aldığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Ocak'ta yaptığı görüşmede, güvenlik güçlerinin kendi topraklarında faaliyet yürüttüğünü ve kimseyle savaş istemediklerini ifade etmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı", "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem