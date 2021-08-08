Sudan Etiyopya'daki elçisini çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan Etiyopya'daki elçisini çekti

Sudan Etiyopya'daki elçisini çekti
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan, bazı üst düzey Etiyopyalı yetkililerin, ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile hükümet arasındaki çatışmaları sona erdirmek için Hartum'un yaptığı diyalog çağrısını reddetmesi sonrası bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı.

Sudan, bazı üst düzey Etiyopyalı yetkililerin, ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile hükümet arasındaki çatışmaları sona erdirmek için Hartum'un yaptığı diyalog çağrısını reddetmesi sonrası bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopyalı yetkililerin, Sudan'ın Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki çatışmalarda rolü olduğu ve işgal iddiası, Etiyopya'nın Sudan ile ilişkilerinde gerçeklerin dışına çıktığı ve asılsız iddiaları yaydığı uygulamalarının bir devamıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Etiyopyalı üst düzey yetkililerin Sudanla ilgili açıklamaları ve Tigray'daki çatışmaların sona erdirilmesine destek önerisinin reddedilmesi sebebiyle Addis Ababa Büyükelçisi Cemal eş-Şeyh'in istişare amacıyla geri çağırıldığı belirtildi.

İletişimin, iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi ve anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinde temel olduğu ve Sudan'ın girişiminin "bölgesel barış ve güvenliğe olan bağlılığının bir parçası" olduğu ifade edilen açıklamada, Sudan'ın çabalarının sorumluluğu nedeniyle durmadığı ve Etiyopya'daki çatışmaya çözüm bulmayı sürdüreceği kaydedildi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray sorunu

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, 5 Ağustos'ta, Sudan'ın ara buluculuk teklifinin şu an için zor olduğunu bildirmişti.

Sudan askerlerinin Etiyopya topraklarına girdiğini belirten Seyoum, söz konusu ülke ile ilişkilerin sıkıntılı olduğuna dikkati çekmişti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, 4 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Etiyopya hükümeti ile TPLF arasında diyalog çağrısı yapmıştı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

TPLF, Addis Ababa hükümetinin, başlattığı askeri operasyonla etnik temizlik yaptığını ileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti
Taliban, elini güçlendirme arayışında! Bir vilayet merkezini daha ele geçirdiler
Taliban, elini güçlendirme arayışında! Bir vilayet merkezini daha ele geçirdiler
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan Etiyopya'daki elçisini çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 20:36:06. #1.14#

title