Sudan: Etiyopya, barajın tek taraflı olarak doldurulmasında ısrar ederse Kahire ile başka seçeneklerimiz var
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Sudan: Etiyopya, barajın tek taraflı olarak doldurulmasında ısrar ederse Kahire ile başka seçeneklerimiz var

08.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:24
Sudan: Etiyopya, barajın tek taraflı olarak doldurulmasında ısrar ederse Kahire ile başka seçeneklerimiz var

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Etiyopya'nın anlaşma olmadan temmuzda Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurmakta ısrar etmesi halinde, ülkesinin ve Mısır'ın başka seçenekleri masaya yatıracağını söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Etiyopya'nın anlaşma olmadan temmuzda Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurmakta ısrar etmesi halinde, ülkesinin ve Mısır'ın başka seçenekleri masaya yatıracağını söyledi.

Mehdi, Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakatta, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı ile ilgili ülkesi ve Mısır'ın tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığındaki heyetin 6 Mart'taki Sudan temaslarında, iki ülkenin ortak tutum belirlemek, Afrikalı liderlere barajın tek taraflı olarak doldurulmasının tehlikelerini anlatmak ve Etiyopya'nın tek taraflı eylemlerinin risklerini açıklamak için Afrika'da kapsamlı bir diplomatik girişim başlatmayı kararlaştırdığını aktaran Mehdi, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda başta Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD olmak üzere uluslararası toplumla da birtakım ortak adımlar atılacak. Etiyopya, barajın tek taraflı doldurulmasında ısrar ederse, Kahire ile başka seçeneklerimiz var.

Bu durum hepimizi riske atsa da Sudan için çok daha tehlikeli. Mısır'ın su güvenliği konusunda birtakım zorluklarla karşı karşıya olduğu doğru ancak Sudan, barajın doldurulmaya başlanmasından hemen sonra susuz kalacak ve bu da 20 milyon Sudanlının hayatını tehdit edecek."

Etiyopya'nın barajla ilgili her türlü tek taraflı adımı reddedilmişti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 6 Mart'taki görüşmesinde, Hedasi Barajı meselesinin en üst düzeyde koordinasyon gerektiren hassas bir aşamadan geçtiğini belirterek, Etiyopya'nın barajla ilgili her türlü tek taraflı adımını reddetmişti.

Taraflar, krizin çözümüne dair Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması konusunda da fikir birliğine varmıştı.

Etiyopya, ortak anlaşma sağlanmasa da temmuzda barajın ikinci kez doldurulacağını açıklamıştı.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve güvenlik endişesi nedeniyle barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili üçlü anlaşmada ısrar ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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