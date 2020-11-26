Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti

26.11.2020 08:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:34
Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti

Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Mili Ümmet Partisi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Ümmet Partisi Lideri Sevgili Sadık hastalığından dolayı tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadeleri yer aldı.

Sudan halkına başsağlığı dilenen açıklamada, Mehdi'nin cenazesinin cuma günü Hartum'a getirileceği ve İmam el-Mehdi Kubbesi'nde defnedileceği belirtildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Açıklamada ayrıca, cenazeye törenine katılacaklardan sağlık kurallarına bağlı kalmaları talep edildi.

Milli Ümmet Partisi, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mehdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedavi sürecinin başında Sudan'daki bir hastanede gözetim altında tutulan Mehdi, bu ayın başında BAE'ye götürülmüştü.

Sadık el-Mehdi kimdir?

Sudanlı düşünür ve siyasetçi Sadık el-Mehdi, 1935'te başkent Hartum'un Umdurman kentinde dünyaya geldi. Oxford Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Mehdi, Sudan'ın seçimle işbaşına gelmiş son başbakanıydı. Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, devrik lider Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İlgili Haberler

Koronavirüs tedavisi gören eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gök hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gök hayatını kaybetti
İtalya Başbakanı Conte, G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
İtalya Başbakanı Conte, G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Turan Abdülhamit Gül
Magazin Şevval Sam Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Falcao Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 08:38:33. #1.14#
title