Sudan, esir aldığı 61 askeri Etiyopya'ya teslime etti
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Sudan, esir aldığı 61 askeri Etiyopya'ya teslime etti

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Sudan, esir aldığı 61 askeri Etiyopya'ya teslime etti

Sudan ordusu, sınırdaki çatışmalarda esir aldığı 61 askeri Etiyopya'ya verdi.

Sudan ordusu, sınırdaki çatışmalarda esir aldığı 61 askeri Etiyopya'ya verdi.

Ordudan yapılan açıklamada, statüsü tartışmalı Faşka bölgesinde Etiyopya'yla yaşanan çatışmalarda esir alınan 61 askerin teslim edildiği belirtildi.

Hartum yönetimi, yaklaşık 20 yıldır Etiyopyalı milislerce kontrol edilen toprakları 29 Aralık 2020'de geri aldığını duyurmuştu.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

İki ülke, Faşka bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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