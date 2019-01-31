Sudan, Eritre Sınırını 1 Yıl Aradan Sonra Açtı

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkenin doğusundaki Eritre sınırının bir yıl aradan sonra açıldığını bildirdi.

Ülkenin doğusundaki Kassala eyaletinde açıklama yapan Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Komşu ülkelere, özellikle Eritre hükümeti, devlet başkanı ve halkına özellikle teşekkür ediyor ve sınırın açıldığını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Beşir konuşmasında, "Eritreliler, bizim kardeşlerimizdir. Bizi onlarla birleştiren şeyler, ayrıştıranlardan daha çoktur. Çünkü Eritre ile ilişkimiz tarih, coğrafya ve kan ilişkisidir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sudan, geçtiğimiz yıl 5 Ocak tarihinde Eritre ile sınırını kapatarak Kuzey Kordofan ve Kassala eyaletlerinde 6 ay süreliğine olağanüstü hal ilan edilmişti. - HARTUM

Kaynak: İHA