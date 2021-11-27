Sudan Emniyet Genel Müdürlüğüne Korgeneral Ömer getirildi
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Emniyet Genel Müdürlüğüne Korgeneral Anan Hamid Muhammed Ömer'i atadı.
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Emniyet Genel Müdürlüğüne Korgeneral Anan Hamid Muhammed Ömer'i atadı.
Başbakanlık kararnameleri ile Emniyet Genel Müdürü Halid Mehdi İbrahim el-İmam ile yardımcısı Sadık Ali İbrahim görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı.
Korgeneral Ömer, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanırken yardımcılığına da Tümgeneral Muddessir Abdurrahman Nasreddin getirildi.
Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü İmam, 18 Kasım'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polisin askeri müdahale karşıtı protestolarda gerçek mermi kullandığı iddialarını reddetmiş, mümkün olan asgari güçle olaylara müdahale edildiğini açıklamıştı.
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından başlayan protestolarda 42 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri