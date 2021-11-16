Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı: "Suçu sabit olmayan tüm siyasiler serbest bırakılacak"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim'de gözaltına alınan siyasilerden suça karışmayanların serbest kalacağını bildirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ofisinde Afrika işlerinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ile bir araya geldi.

Temmuz 2023'te seçimlerin yapılmasıyla sona ermesi planlanan demokratik geçiş sürecini başarıya ulaştırma sözünü veren Burhan, askeri bileşenin iktidarda kalma niyeti olmadığını savundu.

Burhan, ülkenin istikrarı ve kalkınmasını sağlayacak uygun bir diyalog kurmaya açık olduklarını, ülkenin kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

"Tüm siyasi güçlerle kapsayıcı diyalog kuracağız"

25 Ekim'de ordu tarafından alınan kararların siyasi güçler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı gerekli görüldüğünü ileri süren Burhan, gözaltına alınan siyasilerle ilgili, "Suçu sabit olmayan tüm siyasiler serbest bırakılacak." ifadesini kullandı.

Burhan, "Anayasal Bildiri Anlaşması'na bağlıyız. Geçiş döneminin kurumlarını tamamlamak için tüm siyasi güçlerle kapsayıcı diyalog kuracağız." diye konuştu.

"25 Ekim'de yaşananlar, önceki dönemdeki başarısızlıkların sonucuydu"

ABD'nin, Sudan'ın demokratik dönüşümüne desteğini dile getiren Phee ise "25 Ekim'de yaşananlar, önceki dönemde olan başarısızlıkların sonucuydu." dedi.

Bazı siyasi güçlerin ordunun aldığı kararları desteklediğini bildiklerini ifade eden Phee, Sudanlıların mevcut anlaşmazlıkları kendilerinin çözebileceklerini umduğunu söyledi.

Phee, ABD'nin rolünün tüm taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmakla sınırlı olduğuna dikkati çekti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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