Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı: "Halkın çıkarlarını korumak için İsrail Başbakanıyla görüştüm"

05.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:08

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sudan'ın milli güvenliği ve halkının yüksek çıkarlarını korumak için görüştüğünü bildirdi.

Sudan hükümeti, Burhan ile Netanyahu'nun dün Uganda'da bir araya geldiğinin ortaya çıkmasının ardından acil toplantı düzenledi. Bu toplantının ardından kabine ve Egemenlik Konseyi üyeleri başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi.

Hükümetten toplantıya dair açıklama yapılmazken, Egemenlik Konseyinden Burhan'ın ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapıldı.

Burhan, açıklamada, "Dün İsrail Başbakanı ile Uganda'da bir görüşme yaptım. Sudan'ın milli güvenliğini ve halkının yüksek çıkarlarını korumak için bu adımı attım. Sudan ile İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin Anayasal Bildiri'de geçtiği üzere ilgili makamların sorumluluğunda olduğunu temin ediyorum. Arap Birliği kararları ve Arapların fikir birliğine uygun şekilde Sudan'ın Filistin meselesindeki ilkeli duruşunu, halkının asla değişmeyecek bağımsız devlet kurma hakkını teyit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Burhan-Netanyahu görüşmesi tartışmalara neden olmuştu

Orgeneral Burhan, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleri ile yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

Kaynak: AA