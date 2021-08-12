Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır"
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır'
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır'
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır'
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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