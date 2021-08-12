Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı