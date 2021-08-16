Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Faşka'yı geri alarak Sudan ordusuna itibarını geri kazandırdık"
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Faşka'yı geri alarak Sudan ordusuna itibarını geri kazandırdık"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Faşka'yı geri alarak Sudan ordusuna itibarını geri kazandırdık'
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya sınırındaki tartışmalı Faşka bölgesinin Sudan ordusu tarafından geri alınmasını, Sudan ordusunun ve halkının itibarının yeniden kazanması olarak nitelendirdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya sınırındaki tartışmalı Faşka bölgesinin Sudan ordusu tarafından geri alınmasını, Sudan ordusunun ve halkının itibarının yeniden kazanması olarak nitelendirdi.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Sudan'ın doğusundaki Ved Koli bölgesindeki projelerin açılışında konuşan Burhan, "Faşka'yı geri alarak Sudan ordusuna itibarını geri kazandırdık." ifadesini kullandı.

2017 yılında Cebel Laban bölgesinde Faşka'yı kurtarmak için silahlı bir kuvvetin harekete geçirildiğini ancak operasyonu durdurma yönünde siyasi bir karar verildiğini söyleyen Burhan, "Bu karar, Faşka kurtulana kadar kalbimizi acıtıyordu." diye konuştu.

Burhan, bölge sakinlerini sınırdaki normal hayatını sürdürmeye, tarım ve imarı devam ettirmeye çağırırken, geçiş hükümetinin arazileri restore edeceği, yollar ve köprüleri inşa edeceği sözünü de verdi.

Sudan'ın Etiyopya ile bölge hakkında uzun süredir müzakereler yürüttüğünü ve uzlaşı sağlanamadığını belirten Burhan, toprakların geri kalanını müzakere veya başka seçeneklerle geri alacaklarını kaydetti.

Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'la birlikte bölgeye inşa edilen Ved Koli Köprüsü'nün de açılışını yaptı.

Hartum yönetimi, yaklaşık 20 yıl boyunca "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen" bölgeyi 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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