Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki ile görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ile bir araya geldi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki ile görüştü
08.09.2020 02:27 | Son Güncelleme: 08.09.2020 02:30

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Eritre'ye kısa bir resmi ziyaret gerçekleştiren Burhan, Cumhurbaşkanı Afewerki ile iki ülkedeki gelişmeler, ekonomik ve güvenlik alanlarında ortak iş birliğini güçlendirmenin yolları ve sınırlar gibi konuları ele aldı.

İkili ilişkilerin yanı sıra Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi arasındaki nihai barış sürecindeki gelişmeler ve Sudan'daki sel felaketi de görüşüldü.

Burhan, günübirlik temaslarının ardından başkent Hartum'a döndü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Melisa Aslı Pamuk Nilperi Şahinkaya
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 02:30:50. #1.14#
title