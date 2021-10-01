Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan BM'ye mektup gönderdi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, demokratik seçimin ardından barışçıl şekilde iktidarı devretmeye tam bağlı olduklarını bildirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İrlanda'nın BM Büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi eylül dönem başkanı Geraldine Byrne Nason ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'ye mektup gönderdi.

Burhan mektubunda, Sudan'da iktidarı, demokratik geçiş süreci hedeflerine ulaşana dek halkın iradesi ve arzusunun samimi ifadesi olan adil ve özgür seçimler düzenleyerek devretme konusunda tam taahhüt verdi.

Burhan, "Herhangi bir tarafın geçiş sürecini engellemeye yönelik herhangi bir teşebbüsünü önlemek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Anlaşmalara bağlı kalacağız

Egemenlik Konseyi Başkanı, ağustos 2019'da asker ve sivil yöneticilerce imzalanan Geçici Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması'ndaki hükümlere bağlı kalacaklarını vurguladı.

Sudan'da, ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı 53 aylık geçiş dönemi devam ediyor.

Devlet Başkanlığına eş değer konumdaki Geçici Egemenlik Konseyinin başında 2019'dan bu yana askeri isimler bulunuyor.