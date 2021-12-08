Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Bazı diplomatik misyonlar halkı kışkırtıyor"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bazı diplomatik misyonları fitne çıkarmak ve halkı orduya karşı kışkırtmakla suçlayarak bunlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Burhan, Nil Nehri eyaletindeki Maakil askeri bölgesinde ordunun "Tehraka Torunları 5" askeri tatbikatının kapanışında konuştu.

Burhan, " Hartum'da diplomatik misyonların serbestçe dolaştığını görüyoruz. Bazıları, orduya karşı fitne çıkarmaya ve halkı kışkırtmaya çalışıyor. Biz de onları bırakmayacağız ve haklarında yasal işlemler başlatacağız." dedi.

Silahlı kuvvetlerin, seçimle gelmiş bir hükümet kurulana kadar Başbakan Abdullah Hamduk ile olan anlaşmasına bağlı kalacağı sözünü veren Burhan, Hamduk ile insanların hayat şartlarını iyileştirmek, barış sürecini tamamlamak ve ülkeyi seçimlere hazırlamak için çalışacaklarını vurguladı.

Burhan, ülke genelindeki protestolarda ve Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları sonucunda hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Aileleri için adaleti sağlamaya kararlıyız." diye konuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı, Etiyopya sınırındaki durumla ilgili, "Askerlerimiz son iki hafta Faşaka bölgesinde vatanı savundu ve çok güzel fedakarlıklar yaptı. Şimdiye kadar 16 şehit verdik." ifadelerini kullandı.

"Muhtemel savaş senaryoları icra edildi"

Sudan ordusunun bu tatbikatında gelecekteki muhtemel bir savaşın senaryolarının icra edildiğini söyleyen Burhan, tatbikatlarının kimseyi hedef almadığını ve rutin bir prosedür olduğunu kaydetti.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

25 Ekim'den bu yana alınan kararlara ve anlaşmaya tepki olarak ülke genelinde protestolar düzenlendi ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda 44 kişi öldü.

Batı Darfur eyaletine bağlı Kiranik kentinde, aralık ayının ilk haftasında iki kabile arasında çıkan silahlı çatışmada da 48 kişi hayatını kaybetmişti.