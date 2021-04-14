Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Batı Darfur'da

Görüntü Dökümü: Çatışmaların yaşandığı yerlerin gezilmesi Bölgede oluşan tahribattan görüntüler SUDAN - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde kabile çatışmalarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.
Görüntü Dökümü:
Çatışmaların yaşandığı yerlerin gezilmesi
Bölgede oluşan tahribattan görüntüler
SUDAN - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde kabile çatışmalarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı