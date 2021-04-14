Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Batı Darfur'da
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Batı Darfur'da

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Çatışmaların yaşandığı yerlerin gezilmesi Bölgede oluşan tahribattan görüntüler SUDAN - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde kabile çatışmalarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

Çatışmaların yaşandığı yerlerin gezilmesi

Bölgede oluşan tahribattan görüntüler

SUDAN - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde kabile çatışmalarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Batı Darfur'da
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Batı Darfur'da
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Batı Darfur'da
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Batı Darfur'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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