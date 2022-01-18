Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, BAE Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşme yaptı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşme yaptı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, ülkesindeki siyasi krizin çözümü ve geçiş dönemi yapılarının tamamlanmasına dair çabalar hakkında Bin Zayid'i bilgilendirdi.

Burhan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Abu Dabi'ye yönelik İHA saldırısı nedeniyle Bin Zayid'e geçmiş olsun dileklerini iletti.